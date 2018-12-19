В Минагропроде похвастались равным доступом аграриев к госдотациям

В.о. министра подчеркнул, что доступ к дотациям "является равным и никакой дискриминации по размерам компаний нет".

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в 2018 году обеспечило равный и справедливый доступ к государственным дотациям для всех сельхозпроизводителей, заявил временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, отвечая на вопросы журналистов.

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"Самый главный принцип справедливости - это доступ. И доступ в этом году был равный точно. Единственное, что когда компания крупная - она строит большие объекты и получает больше компенсации. Когда компания небольшая, она строит меньшие объекты и получает меньше компенсации. Но доступ у всех был равный, и в этом году денег ни то, чтобы на всех не хватило, у нас остались лишние. И сегодня мы делаем перераспределение на компенсацию сельскохозяйственной техники и строительство помещений для хранения готовых продуктов", - сказал Мартынюк.

Он отметил, что механизм дотаций является сбалансированным, и принцип, когда крупная компания получает больше, является объективным, поскольку не зависит от министерства.

При этом глава министерства подчеркнул, что доступ к дотациям "является равным и никакой дискриминации по размерам компаний нет".

Как сообщал УНИАН, на 2018 год Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора Украины, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,9 миллиарда гривень.

Группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка уже несколько лет является абсолютным лидером по получению из бюджета аграрных дотаций. Согласно данным Государственной фискальной службы, только по итогам трех кварталов 2017 года "Мироновский хлебопродукт" получил 1,25 миллиарда гривень господдержки.

Осенью 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде и реагируя на критику со стороны народных депутатов по поводу дотирования из бюджета в основном крупных агрохолдингов, включая агрохолдинг МХП, пообещал изменить механизм распределения дотации аграриям. Однако уже который год он остается неизменным.

Согласно бюджету на 2019 год, программа на поддержку животноводства с объемом финансирования 4 миллиарда гривень предполагает 30-процентную выплату компенсации стоимости строительства новых комплексов, размер которой - до 500 миллионов гривень на один объект.

Украинские аграрии неоднократно просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, увеличить финансирование программы поддержки производителей сельхозтоваров и программы по удешевлению фермерских кредитов, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств независимо от формы имущества.