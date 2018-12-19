В агросектор Украины с начала года инвестировали 60 миллиардов

При этом более 45 миллиардов гривень пришлось непосредственно на сельское хозяйство.

Капитальные инвестиции в аграрный сектор Украины в январе-сентябре 2018 года составили 60 миллиардов гривень, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева на пресс-конференции в Киеве.

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"Объем инвестиций в этом году, за девять месяцев, по данным Госстата, поражает. В АПК в целом, в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, капитальные инвестиции составляют более 60 миллиардов гривень", - сказала Ковалева.

Она уточнила, что более 45 миллиардов гривень пришлось непосредственно на сельское хозяйство. Так, половина этих средств приходится на проекты в отрасли животноводства, а именно на проекты по строительству ферм для разведения крупного рогатого скота. Кроме того, значительная часть приходится на проекты в сфере свиноводства.

Ковалева также отметила, что в отрасли растениеводства большая часть инвестиций приходится на строительство элеваторов и мощностей для хранения.

Кроме того, по ее словам, в этом году в Украине значительно выросли инвестиции в пищевую и перерабатывающую промышленность. Так, в 2018 году на 80% - до 15 миллиардов гривень увеличились инвестиции в производство детского питания и в молокоперерабатывающую промышленность.

Как сообщал УНИАН, объем капитальных инвестиций в аграрный сектор Украины в 2017 году вырос почти на 30,7% по сравнению с 2016 годом и составил 75,7 миллиарда гривень.