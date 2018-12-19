6-й год – полет аграрный

Международные промоции – это возможности для органиков не только заявить о своей продукции и поднять имидж страны, но и увеличить прибыль.

BIOFACH 2019 – это прекрасная возможность презентовать органических производителей и страну, которая экспортирует не только сырье, но и готовые продукты высокого качества, – отметила Ольга Трофимцева, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции во время пресс-конференции «Февраль – начало 6-го аграрного супер-сезона для украинского бизнеса», которая состоялась 18 декабря в Укринформе.

Напомним, что на итоговом агро-событии 2018 года, в рамках Agroport East Kharkiv, был представлен новый формат Национального павильона органических производителей Украины – Organic Ukraine Business Hub (OUBH). С одной стороны, в этом году организаторы сфокусировались на популяризации этого трендового направления, с другой – это уже подготовка нового проекта АГРОПОРТа за пределами Украины, с которого начнется его 6-й сезон вместе с органическими производителями на выставке BIOFACH 2019. Организатором национального павильона с 2019 года выступает Agroportex.Bio. Компания была сформирована в 2017 году в рамках деятельности проекта «Агропорт Украина» как отдельное направление по «Развитию органического рынка Украины и продвижению органической продукции украинского производства».

– Органический и экологический бизнес – это бизнес нашего будущего, - подчеркнул Семен Пускай, заместитель директора департамента МСБ Укргазбанка. – Мы всячески способствуем развитию компаний, которые выбрали путь энергоэффективного и экологического бизнеса и имеем достаточно много программ для поддержки агропроизводителей. У нас сейчас есть немало программ для агро-импортеров и агро-экспортеров, практически все ведущие дилеры техники и оборудования с мировыми именами сегодня являются партнерами нашего банка. И они помогают реализовывать программы для агропредприятий со стоимостью финансирования от 1 процента годовых.

ФАО также рассматривает органическое производство как один из драйверов развития устойчивого сельского хозяйства в Украине, – отметил Михаил Малков, координатор программ развития ФАО в Украине.

За последние десять лет площадь органических земель в Украине увеличилась почти вдвое – с 242 тыс. Га до 421 тыс. Га – это 11-й показатель в Европе. Больше всего среди органической продукции мы выращиваем зерновые, однако набирает популярность выращивания нишевых культур, в частности ягод...

Евгений Комаров, руководитель направления контроля Агропромышленной группы «Арника», поделился опытом, ведь они примут участие в BIOFACH уже в 4-й раз, и отметил, что для них, как участников Национального павильона «это не просто возможность встретиться и познакомиться с клиентами, это имиджевый проект, который свидетельствует о росте компании».

Национальный павильон Украины (www.BuyOrganic.in.ua) в 2019 будет представлен в шестой раз. За это время его площадь выросла почти вдвое: с 70 кв.м в 2014 году до 130 кв.м в 2019-м. Также выросло количество компаний-экспонентов – с 8 до 50. И среди них, как никогда ранее, большая часть предприятий-переработчиков – как крупных компаний, так и малых и средних предприятий.

– Когда мы говорим об эко-бизнесе – мы говорим о бизнесе с добавочной стоимостью, а не о социальном проекте, – подытожил Дмитрий Титаренко, генеральный менеджер AGROPORT Ukraine, координатор OUBH.

Кроме того, он пообещал удивить всех посетителей Национального павильона крупнейшим флагом Украины 5х14 м, тем самым установить международный рекорд. Напомним, что в этом году организаторами было уже установлено два органических рекорда Украины – гречневая каша с грибами весом свыше 3 тонн на AGROPORT West Lviv 2018 и органический Медовик весом более 100 кг, который презентовали на Agroport East Kharkiv 2018.

Справка:

BIOFACH (biofach.de) - ведущая мировая выставка органической продукции, которая проводится в Нюрнберге. Последние 29 лет Biofach собирает органических производителей со всего мира. Первое мероприятие начиналось с 197 участников и 2500 посетителей в Людвигсхафене в 1990 году. С 1999 года Biofach проходит в Нюрнберге, где в первый свой год собрала 1276 экспонентов и более 21000 посетителей.

Агропорт Украина (www.agroport.ua) – ежегодное масштабное мероприятие по поддержке фермерства и сельхозпроизводителей Украины и Восточной Европы. Проходит на площадках международных аэропортов с 2014 года при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в рамках Всемирного дня продовольствия. С 2018 года АГРОПОРТ проходит в трех городах и охватывает интересы индивидуально западных, южных и восточных агропроизводителей.