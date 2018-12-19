В Минагропроде спрогнозировали сроки открытия рынка земли

Согласно позиции министерства, необходимо изъять пункт о моратории из переходных положений Земельного кодекса и принять закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, указав в нем ограничения и условия, а также время, когда этот рынок начнет действовать.

Открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения может произойти минимум через два года после принятия закона об обороте земель, поскольку потенциальные покупатели должны ознакомиться с правилами и аккумулировать ресурсы для выкупа земли.

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на пресс-конференции в Киеве.

"Я уверен, что должно пройти минимум два года от публикации закона (об обороте сельхозземель - УНИАН) до времени, когда он вступит в силу. За эти два года или больше весь бизнес должен ознакомиться с правилами, аккумулировать ресурсы те, кто хочет направить их на выкуп земли, или укрепить свои договоры оренды те, кто не планирует выкупать свой земельный банк - одним словом, подготовится. А постоянно продлевая мораторий, мы оттягиваем время запуска рынка земли, поскольку с момента принятия закона об обороте земель нужно ждать еще два-три года", - сказал Мартынюк.

Согласно позиции министерства, объяснил Мартынюк, необходимо изъять пункт о моратории из переходных положений Земельного кодекса и принять закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, указав в нем ограничения и условия, на которых этот рынок будет действовать, а также время, с которого он начнет действовать.

"Рынок земли нельзя просто ввести завтра, потому что большие массивы земли в аренде, нужно обеспечить права арендаторов. При ошибочных решениях мы поставим под риск потенциал производства аграрной продукции в целом, поскольку, если эти земельные банки будут распыляться, то будет падение валового производства", - подчеркнул Мартынюк.

Вместе с тем, по мнению Мартынюка, на сегодняшний день нет политических возможностей для принятия этого решения, так как большинство собственников земли хотели бы ею распоряжаться, но в то же время выступают против отмены моратория из-за страха потерять свою собственность. По его словам, в этой ситуации правительству необходимо задуматься над повышением доверия к государственным институтам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 миллиарда долларов ежегодно.

При этом в сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания.