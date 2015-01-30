Порошенко разрешил государственную поддержку небольших ферм

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, принятые изменения снимают ограничение относительно мощностей животноводческих ферм и комплексов, которые могут претендовать на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции. Таким образом, осуществляется реальная государственная поддержка не только крупных, но и средних и мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей.

К перечню объектов, стоимость которых может быть частично возмещена, также добавлены доильные залы и созданные на кооперативных началах мясоперерабатывающие пункты.

Ожидается, что закон будет способствовать привлечению мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей к строительству новых и реконструкции существующих объектов в сфере животноводства, что позволит увеличить поголовье животных и повысит объемы производства высококачественной продукции животноводства.

Читайте такжеИнформацию о распределении господдержки аграриев хотят сделать публичнойТакже Закон обеспечит сохранение существующих и создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости населения, улучшение условий труда.

Изменения к Закону «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» были разработаны по результатам многочисленных обращений из регионов в связи со вступлением в силу с 1 января текущего года статьи 33 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», которым запрещается реализация и обращение необработанного молока и сыра домашнего производства, а также туш или частей туш парнокопытных и других копытных подворного забоя на агропродовольственных рынках.