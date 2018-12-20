Рада сегодня рассмотрит продление моратория на продажу земли

Также депутаты планируют рассмотреть законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит 16 законопроектов, касающихся моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

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Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня работы парламента на сегодня предполагается, что блок вопросов аграрной политики, среди которых эти законопроекты, будет рассматриваться на вечернем заседании - с 16:00.

В этом блоке также вопрос о сельскохозяйственной кооперации.

Кроме того, сегодня депутаты должны рассмотреть законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Также будет рассматриваться проект постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года.

Среди прочего, будет рассматриваться ряд законопроектов о ратификации международных соглашений.

В то же время, повесткой дня предусматривается в первом чтении рассмотреть законопроект об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой государством-агрессором.

Среди вопросов, которые предлагается включить в повестку дня и принять по ним решения, - законопроект, касающийся названия религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, признанном таким, которое осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины.

В этом блоке также законопроект об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту.

Кроме того, в первом чтении будет рассматриваться законопроект об изменении религиозными общинами подчиненности.

Парламент сегодня также рассмотреть проект постановления о календарном плане проведения десятой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

Кроме того, депутаты рассмотрят блок вопросов топливно-энергетического комплекса.