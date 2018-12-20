Рада отправила на доработку законопроект о борьбе с рейдерством в аграрном секторе

Проект закона предусматривает предоставление государственным кадастровым регистраторам доступа в онлайн-режиме к сведениям, содержащимся в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству", который, в частности, предусматривает усиление административной ответственности для регистраторов в случае совершения ими незаконных действий при регистрации и обязывает правительство провести инвентаризацию всех земельных участков, информация о которых отсутствует в земельном кадастре.

Читайте такжеАнтирейдерская комиссия вернула украинцам почти 6 тысяч гектаров земли

За данное решение проголосовали 235 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Перед этим парламент несколько раз голосовал, но необходимых для принятия положительного решения 226 голосов не было.

Представляя законопроект, председатель Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Олег Кулинич отметил, что за время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 188 предложений и правок. "Было учтено 113 и 75 отклонено", - сказал он.

Также Кулинич отметил, что этот законопроект направлен на усиление недостатков в законодательстве с целью борьбы с рейдерством.

"Собственникам земельных участков и участникам хозяйственных обществ предоставляется возможность установления по собственной инициативе обязательности нотариальной формы всех документов относительно транзакций с этими объектами. Это будет вноситься в земельный реестр. Это будет происходить добровольно через подписание собственниками соответствующего требования у нотариуса. Это позволит застраховать себя от подделки подписи на договорах аренды земли", - сказал он.

Кулинич отметил, что закон обязывает правительство за средства госбюджета провести инвентаризацию всех земельных участков, информация о которых отсутствует в земельном кадастре.

"Речь идет о 20% от общего количества сформированных земельных участков. Это около 8 миллионов земельных участков. Ведомости о них есть только в бумажной форме, и в земельном кадастре они не отображаются. Решение этой проблемы сделает невозможной множество рейдерских схем, в том числе двойную регистрацию договоров аренды земли", - сказал он.

Согласно пояснительной записке, проект закона предусматривает предоставление государственным кадастровым регистраторам доступа в онлайн-режиме к сведениям, содержащимся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, а государственным регистраторам прав – онлайн-доступа ко всем сведениям, содержащимся в Государственном земельном кадастре.

Согласно документу, государственные регистраторы прав должны проверять не только сведения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, но и наличие соответствующих сведений в Государственном земельном кадастре. Во время проведения регистрации прав государственный регистратор также обязан проверить, имеет ли право лицо, обратившееся с заявлением о регистрации, на совершение таких действий, а также обязан проверить наличие информации о недвижимом имуществе в других государственных реестрах.

Государственный регистратор прав обязан оставлять без рассмотрения заявление о регистрации права на недвижимое имущество, если кадастровый номер земельного участка отсутствует в Государственном земельном кадастре.

Законопроект предусматривает усиление административной ответственности для регистраторов в случае совершения ими незаконных действий при регистрации.

Как сообщал УНИАН, фермеры неоднократно обращались к властям с просьбой усилить ответственность за рейдерство в аграрной сфере. По их мнению, существующее законодательство не помогает бороться с незаконными захватами земли. Фермеры также считают необходимым усилить ответственность для владельцев земли, которые зачастую заключают повторные договоры на аренду паев с другими арендаторами и тем самым способствуют противостоянию между ними, и для госрегистраторов, которые регистрируют повторные договоры.

На сегодняшний день в Украине действуют штабы по борьбе с рейдерством.

В августе 2017 года Кабинет министров принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров. Такие штабы работали во время уборочной кампании – до 15 ноября, а в апреле 2018 года Кабмин продлил их работу.

Кроме этого в Украине работает Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия), которая в 2017 году вернула законным владельцам 6,2 тысячи земельных участков общей площадью более 8,5 тысячи га.