В России решили регулировать цены не только на крепкий алкоголь, но и на вино
17:47, 30 января 2015Агро
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «О государственном регулировании цен на алкогольную продукцию».
В России решили регулировать цены на вино / Фото УНИАН
Из текста постановления, опубликованного на сайте правительства, следует, что теперь госорганами будут регулироваться цены не только на крепкий алкоголь (свыше 28% этилового спирта), но также на вино и игристое вино, которые произведены в России или ввезены в страну, передает meduza.io.
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