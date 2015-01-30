В России решили регулировать цены не только на крепкий алкоголь, но и на вино

17:47, 30 января 2015
Агро
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «О государственном регулировании цен на алкогольную продукцию».

Фото УНИАН

Из текста постановления, опубликованного на сайте правительства, следует, что теперь госорганами будут регулироваться цены не только на крепкий алкоголь (свыше 28% этилового спирта), но также на вино и игристое вино, которые произведены в России или ввезены в страну, передает meduza.io.

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Ранее УНИАН сообщал, что в России с февраля подешевеет водка - все остальное дорожает.

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