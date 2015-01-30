В России решили регулировать цены не только на крепкий алкоголь, но и на вино

Из текста постановления, опубликованного на сайте правительства, следует, что теперь госорганами будут регулироваться цены не только на крепкий алкоголь (свыше 28% этилового спирта), но также на вино и игристое вино, которые произведены в России или ввезены в страну, передает meduza.io.

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Ранее УНИАН сообщал, что в России с февраля подешевеет водка - все остальное дорожает.