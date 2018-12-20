Украина увеличила импорт пальмового масла в полтора раза

При этом в сентября-октября импорт пальмового масла в Украину снизился на 7%.

Украина в октябре текущего года увеличила импорт пальмового масла почти в полтора раза по сравнению с октябрем 2017 года - до 22,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"В октябре 2018 года Украина импортировала 22,5 тысячи тонн пальмового масла, что почти на 2,6% меньше по сравнению с прошлым месяцем, однако на 47% больше относительно октября прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом, по словам экспертов, последние четыре месяца импорт пальмового масла держится выше среднего уровня за предыдущие три сезона - около 18 млн тонн.

Кроме того, отметили эксперты, в течение сентября-октября 2018 года импорт пальмового масла в Украину снизился на 7% - до 45,6 тысячи тонн против 49,1 тысячи тонн годом ранее, когда отмечался семилетний масимум для этого периода.

В пресс-службе добавили, что активнее всего Украина за отчетный период импортировала пальмовое масло из Малайзии, на долю которой приходится 65% всего импорта этой продукции. Кроме того, 32% украинского рынка "пальмы" приходится на долю Индонезии.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – июнь 2018) увеличила импорт пальмового масла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, до рекордных за последние пять лет 193,3 тысячи тонн.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила проект закона, которым запрещается использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов, а также устанавливается административная ответственность за нарушение данной нормы.