Депутаты продлили мораторий на продажу сельхозземель

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель продлили на один год.

Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

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За принятие законопроекта «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель» за основу и в целом проголосовали 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Как сообщал УНИАН, ВИнициаторами принятого законопроекта выступили тринадцать народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко", партии "Воля народа", партии "ВО "Батькивщина" и депутатской группы «Видродження».

Представляя законопроект на заседании Верховной Рады, член фракции "Блок Петра Порошенко" и заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, инициировавший данный документ, отметил, что в юридическом плане продление моратория не имеет никакого политического смысла, поскольку он будет снят лишь тогда, когда будет принят закон об обороте сельскохозяйственных земель.

"Хочу подчеркнуть, что просто перенесение даты не будет иметь никаких правовых последствий. Но этот вопрос мы должны рассматривать не только в юридическом, но и в социальном смысле. Поэтому комитет считает, чтобы не допустить социального напряжения, указанную дату необходимо все-таки перенести. Мы не можем допустить политические спекуляцию по этому вопросу. Наиболее оптимальным сроком мы считаем один год", - сказал Бакуменко.

Он отметил, что также этот закон обязывает Кабинет министров Украины подать в Верховную Раду проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

На заседании парламент рассмотрел 17 альтернативных принятому законопроектов.

ерховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не превышает 200 га. Рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания.

12 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон "Об обороте земель".

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.