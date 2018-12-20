Антимонопольный комитет оштрафовал "Укрспирт" на 33 миллиона

"Укрспирт" без объективно оправданных причин устанавливал для покупателей цены на спирт на разном уровне без привязки к объемам закупки или другим обоснованным критериям, отметили в ведомстве.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственное предприятие "Укрспирт" на 33 млн грн за злоупотребление монопольным положением из-за дискриминационных условий продажи своей продукции третьим лицам.

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Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

"Сегодня 20.12.2018 АМКУ принято решение о признании в действиях ГП "Укрспирт" нарушения в виде злоупотребления монопольным положением из-за установление дискриминационных условий продажи своей продукции третьим лицам и о наложении штрафа в размере 33 млн грн", - написал Терентьев.

По его словам, комитетом было установлено, что "Укрспирт" без объективно оправданных причин устанавливал для покупателей цены на спирт этиловый ректификованный на разном уровне без привязки к объемам закупки или другим обоснованным критериям, что является дискриминацией.

В частности, выявлено, что предприятие устанавливало цены на бессистемной основе, поскольку анализ в целом показал отсутствие корреляции между ценами и объемами закупки спирта при одинаковых других условиях таких договоров; бессистемно и непрозрачно устанавливало условия предоставления скидки, безосновательно отменяло отдельные условия предоставления скидки для некоторых покупателей, а также занижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

"Это создавало преференциальные условия для одних производителей ликеро-водочной продукции и дискриминационные для других", - подчеркнул Терентьев.

Он отметил, что такие действия предприятия были признаны злоупотреблением монопольным положением на рынке в виде совершения действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других субъектов хозяйствования, которые были бы невозможными при условии значительной конкуренции на рынке.

Как сообщал УНИАН, в октябре этого года Верховный суд Украины отменил взыскание Государственной фискальной службой штрафа с государственного предприятия "Укрспирт" на сумму 173,7 млн грн.

В июле 2018 года Министерство аграрной политики и продовольствия провело собственный плановый внутренний аудит в «Укрспирте» и подконтрольных ему местах проведения деятельности, в результате которого выявило финансовые нарушения с начала 2012 года по март 2015 года на общую сумму более 3 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта», руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда. Кабмин подал инициативу об исключении госкомпании из списка запрещенных к приватизации компаний в мае 2016 года, но Верховная Рада пока не приняла решение по этому вопросу.