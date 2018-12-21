В недофинансировании АПК увидели риски превращения отрасли в обузу для страны

Бизнесмен Березкин: в аграрном секторе сейчас преобладает экспорт сельскохозяйственного сырья, которое в будущем необходимо заменить готовой продукцией.

Почти 17% валового продукта Украины формируется за счет агропромышленного комплекса. В последнее время агросектор стремительно развивается и отвоевывает свое место в экономике нашего государства. Статистические данные указывают на его динамичный рост в последние годы. Так, только за январь-октябрь 2018 года внешнеторговый оборот продукции АПК в Украине составил 19,2 млрд долларов США и увеличился на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

«Украина - аграрное государство. Нам, украинцам, в перспективе не следует бояться такой формулировки, поскольку потенциал для выращивания сельскохозяйственной продукции очевиден и грех не использовать свои конкурентные преимущества. Другое дело, что в аграрном секторе сейчас преобладает экспорт сельскохозяйственного сырья, которое в будущем необходимо заменить готовой продукцией. Только цикл производства будет считаться полноценным», - отметил бизнесмен Максим Березкин.

Для перехода аграрных компаний на новый уровень и, в общем, для дальнейшего развития АПК необходима финансовая поддержка со стороны государства и привлечения значительных инвестиций бизнеса. Однако, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019», наоборот, произошло уменьшение государственной поддержки АПК по сравнению с 2018 годом. Из казны планируется выделить лишь 5,9 млрд. грн.

Максим Березкин уверен, что АПК - движущая сила экономики и для будущего процветания государству нужно двигаться в направлении его развития. Чтобы повысить конкурентоспособность украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках стоит сосредоточиться на поддержке фермерства. Это, в свою очередь, обеспечит поступление валютной выручки от экспорта агропродукции в экономику Украины и даст толчок для ее роста.

«К сожалению, политики не понимают, или не хотят понимать, что одной из преград на пути развития отрасли – ограничение доступа к финансированию. Особенно это касается небольших сельскохозяйственных компаний и фермеров. Недостаточное финансирование в совокупности с несовершенством государственного регулирования, высокой стоимостью энергетических ресурсов, валютными рисками, недостаточным применением технологий и низкой платежеспособностью населения превращает перспективную отрасль в обузу для экономики», - рассказывает Максим Березкин.

Украина имеет огромный аграрный потенциал и, если работать с ним правильно, то всего за несколько лет государству удастся выйти на качественно новый уровень с высокими доходами.