Мораторий на продажу земли. Для кого он снова продлен

Верховная Рада снова сдала на «отлично» экзамен по выполнению заветов дедушки Ленина. Причем, такая качественная подготовка по марксизму-ленинизму присуща народным избранникам уже 17 лет. С неистовым упорством они из года в год продлевают мораторий на продажу земель сельхозназначения. Учитывая эту традицию, одобрительное голосование последователей Ильича 20 декабря было вполне прогнозируемым.

Единственное, чем отличалось действо в этом году, так это – количеством поданных в Раду «земельных» законопроектов. Их в парламенте было зарегистрировано аж 17. Отличались они только сроком запрета. Одними предлагалось его продлить до очередного дня рождения Ленина – до 22 апреля 2019 года, другими – до 1 января 2030 года, и даже была больная идея сделать мораторий бессрочным. Впрочем, такое изобилие законотворческих инициатив легко объясняется грядущими выборами – президентскими и парламентскими, на которых каждый крупный политический игрок намеревается рассказывать о том, что «не дал(а) олигархам украсть землю у крестьян» (на самом деле, нет. Продлевая мораторий, депутаты каждый раз дают возможность агроолигархам зарабатывать барыши на бесправных крестьянах).

Профильный парламентский комитет рекомендовал поддержать тот из законопроектов, который продлевал мораторий до 1 января 2020 года, то есть, еще на год. Такой срок комитетчики объяснили необходимостью отсрочки, чтобы разработать и принять необходимый для рынка (читай: выгодный олигархам) закон об обороте земель.

Представляя законопроект в Раде, его инициатор, член фракции БПП, заместитель главы профильного комитета Александр Бакуменко заявил, что в юридическом плане продление моратория не имеет никакого политического смысла, поскольку он будет снят сразу, как только будет принят закон об обороте сельскохозземель. Причем закон обязывает Кабинет министров разработать столь нужный документ и подать его в Раду. Депутаты прониклись, и 231 голосом поддержали законопроект.

Эпопея запрета

Любопытный нюанс – о том, что закон об обороте земель необходим, говорится уже который год, принятые документы о продлении моратория всегда обязывали Кабинет министров его разработать. Но воз и ныне там.

Кстати, на протяжении всего времени действия моратория с ним постоянно происходят какие-то казусы. Началось все с того, что в 2001 году Верховная Рада приняла закон, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, лишь передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд. Но Земельный кодекс был принят в том же году. И вдруг со ссылкой на него же установили, что запрет продлевается до 1 января 2005 года, разрешается только обмен, передача в наследство и изъятие земель для общественных нужд. С тех пор этот так называемый мораторий продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

Хотя, нужно отдать должное – на сегодня для реализации земельной реформы сделано немало: принят закон о консолидации земель, заработали земельный кадастр и реестр имущественных прав, между ними даже налажен обмен данными, определились и с выморочным наследством. Вся загвоздка – в законе об обороте земель, который, по замыслу, должен обеспечить прозрачные правила игры на рынке. Для его принятия нужна лишь политическая воля, которой так не хватает – как правительству, так и народным депутатам. Причем и первые, и вторые кричат на всех эфирах и со всех трибун, что рынок нужно открыть и это принесет экономике только плюсы, но есть одно «но» - сделать без законодательной базы это невозможно. Замкнутый круг – рынок необходим, но нет законов, и об этом заявляют законодатели.

Ни правительство, ни нардепов не смущает и тот факт, что на открытии рынка земли давно настаивают и ЕС, и МВФ. Это обязательство Украины выписано как в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, так и в Меморандуме о сотрудничестве с Фондом.

Не нервничают власти и по поводу заявления Европейского суда по правам человека. Еще в мае ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу земли. В вердикте подчеркивалось, что он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Это решение было вынесено в рамках так называемого дела «Зеленчук и Цицюра против Украины». Суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между интересами общества и имущественными правами заявителей. ЕСПЧ пригрозил – в случае продления моратория будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов. Пока он от таких действий воздержался в надежде, что к его рекомендациям прислушаются. В соответствии с законом о выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека, решения ЕСПЧ являются в Украине обязательными к выполнению.

В Министерстве юстиции уже заявляли, что компенсации могут составить миллиардные суммы, так как землевладельцев, права которых нарушает мораторий, насчитывается порядка 7 миллионов. Правительство изучало возможность обжалования решений суда, даже была создана рабочая группа, но пока никто не отважился на подобные действия.

Так неужели депутаты не понимают рисков и вреда для экономики из-за продления моратория? Да нет, все они понимают…

Земля в заложниках

Олег Кулинич, председатель подкомитета аграрного комитета Верховной Рады считает, что с юридической точки зрения продление моратория путем принятия отдельного закона не было критической необходимостью, ведь мораторий и так будет действовать до момента принятия закона об обороте сельскохозяйственных земель. Тем не менее, этот вопрос настолько политизирован и конфликтен, что очередное продление моратория традиционно призвано было разрядить напряженную ситуацию в обществе.

«К сожалению, эта ситуация частично является виной и самих политиков, которые спекулируют на этой теме вместо того, чтобы проводить с людьми грамотную разъяснительную работу. Сейчас мы так и не получили правительственного законопроекта об обороте земель, а те законопроекты, которые вносились народными депутатами, по моему мнению, имеют много недостатков и не решают проблему комплексно. Поэтому в сложившейся ситуации, по большому счету, альтернативы этому решению не было. К тому же, введение рынка земли без параллельного запуска эффективных механизмов поддержки фермерства, без доступа мелких и средних фермеров к кредитным ресурсам, без предварительного урегулирования ряда проблем земельного законодательства могло бы еще больше усугубить негативную ситуацию в сельской местности. Кстати, это мнение мне озвучивали и депутаты европарламента во время встреч в Страсбурге – рынок земли в Украине нужно вводить постепенно и с учетом очень многих юридических, экономических и социальных аспектов», - оправдывается парламентарий.

А вот по мнению Бориса Кушнирука, главы экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра, озвученные риски к продлению моратория не имеют никакого отношения. Запрет выгоден, в первую очередь, олигархам от агробизнеса, а также ряду фермеров, интересы которых и лоббируют нардепы вроде Кулинича.

«Страшилки популистов тут не уместны. Все давно согласились с тем, что земля, если будет продаваться, то исключительно гражданам Украины и не более 200 га на одного человека. Причем продавать землю, согласно статданным, хотят не более 17% собственников. Поэтому никто ничего скупить не сможет, да и никому это не нужно. Агроолиграхам – так точно, они стали долларовыми миллиардерами за счет того, что не доплачивают за аренду земли селянам, так как она стоит (в аренде) в разы меньше, чем если бы был открыт рынок (и нужно было бы не просто ее купить, но и выплачивать за нее изрядные налоги, - УНИАН). Поэтому «плач Ярославны» популистов идет на пользу именно агроолигархату. Они оставляют в своих кошельках миллионы долларов каждый год, которые должны были бы уплатить селянам. И это основная причина лоббирования моратория. Вторая – за мораторий выступает часть фермеров. Одни его боятся, хотя повода нет. Предлагается продавать им госземли с рассрочкой в 30 лет фактически на беспроцентной основе. То есть, купить землю у них возможность есть. Большая часть фермеров в продаже земли не заинтересованы. Сейчас они получили паи в аренду по дешевке, безжалостно, не вкладывая ни копейки, их используют, нарушая технологии земледелия. В результате – плодородие земли падает катастрофически, что зафиксировано официально международными организациями. И все это происходит только потому, что земля не является собственностью», - отмечает эксперт.

Он также не исключает миллиардных потерь бюджета из-за исков в ЕСПЧ землевладельцев из-за продления моратория на продажу земли.

«Продление моратория будет означать старт бизнеса – организации подачи исков в ЕСПЧ. Европейский суд будет просто штамповать по упрощенной процедуре решения о выплате компенсаций. И если это поставят на поток, то речь идет о миллионах долларов, которые придется выплачивать, причем – из бюджета, а не из карманов тех, кто проголосовал за продление моратория», - предостерегает Кушнирук.

Тарас Козак, координатор Общественной платформы «Новая страна», резюмирует: «Популисты говорят - «не дадим торговать землей, потому что земля - не товар». Но, уважаемые народные депутаты, какая-то путаница вышла. Совесть – это не товар, не торгуйте совестью. Дайте возможность продавать и покупать землю, как это происходит во всех развитых странах.

Каждый год моратория на свободный оборот сельхозземель миллионы украинских селян будут прозябать в нищете. Причем, будучи владельцами нескольких гектаров самых плодородных в мире земель, но не имея возможности продать свои паи или по рыночной цене сдать в аренду. Из телевизора льется поток пропаганды – землю нельзя продавать, и люди в это верят. Но это – манипуляции. Нужно дать селянам выбор, нельзя их держать за дураков. Они сами разберутся: продавать землю или подождать, сдавать в аренду или обрабатывать самостоятельно. Сторонники моратория не дают им выбора, нарушая их права».

Когда заработает рынок земли (спойлер: не скоро)

В сентябре текущего года президент Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада откроет рынок земли из-за стартовавших выборных процессов. Но эксперты считают, что, несмотря на максимальную политизацию следующего года, препятствий для принятия необходимой законодательной базы нет. Лишь бы было желание.

«Все будет продолжаться до тех пор, пока не появится политическая воля. Агроолигархи в моратории заинтересованы, цена вопроса каждый год составляет сотни миллионов долларов. Им выгодней значительно меньшие суммы раздать в чемоданчиках парламентским «борцам за народ», чтобы те рвали на себе дорогие рубашки и кричали, как они против продажи земли для защиты селян. До парламентских выборов такой популизм будет господствовать. Надежды на снятия моратория на ближайшую перспективу практически нет. Хотя никаких проблем его аннулировать тоже нет. Все законодательные акты давно разработаны. Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк рассказал, что, если сейчас внести их в Раду, то никто не поддержит. А это означает, что документы на неопределенный срок будут отложены. Вот и получается, что какие-то результаты могут быть только после выборов», - подчеркнул Кушнирук.

А «пока суд да дело», мораторий на продажу земли, который действует, кроме Украины, еще в ряде самых успешных страны мира – Конго, Венесуэле, Северной Корее, Таджикистане и на Кубе, не только нарушает конституционные права семи миллионов украинских землевладельцев, но и приводит к негативным последствиям для экономики. В первую очередь, это потеря инвесторов – кто же в здравом уме будет вкладывать деньги в страну, где нарушаются права собственности? При этом, земля давно стала объектом «черной» торговли, и страдают от этого беднейшие селяне, которые сейчас за копейки сдают свои паи в аренду. Кроме того, в виду неразберихи в этой сфере, государство даже представления не имеет, кем и по какому праву обрабатываются миллионы гектаров, ведь все «земельные» операции проводятся вне правового поля, что, в свою очередь, способствует регулярным рейдерским скандалам при уборке урожая.

Вот и выходит – кому беда, а кому и мораторий. Вот только «домораториться» можно до того, что «черный» рынок сам все порешает, ведь законы ему не нужны. Ну, а бюджет, который Гройсману так трудно наполнять, тем временем теряет, по оценке Всемирного банка, до полутора миллиардов долларов в год. Именно такой доход украинской казны, по оценке международных экспертов, возможен при отмене моратория.

Нана Черная