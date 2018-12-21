Украина побеждает чуму свиней: количество вспышек сократилось на 13%

В текущем году не были зафиксированы случаи АЧС в Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях.

Ветеринары в 2018 году зафиксировали в Украине 142 случая опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), что на 13% меньше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также"Мало свиней": эксперты назвали причины подорожания украинского сала (видео)

В частности, среди домашних животных в 2018 году было зарегистрировано 93 случая, среди диких - 37 случаев. Кроме того, было выявлено 12 инфицированных объектов.

Отмечается, что в текущем году не было зафиксировано ни одного случая АЧС в четырех областях - Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Харьковской, в то время как в прошлом году случаи заболевания регистрировались по всей территории Украины. Также сообщается, что наиболее позитивная динамика по сокращению количества случаев АЧС наблюдается в Полтавской области, где с начала 2018 года было зарегистрировано 8 случаев этого заболевания, а также Луганской (4 случая) и Винницкой (2 случая) областях.

В то же время, в пресс-службе отметили, что на общем фоне положительной динамики по уменьшению количества случаев АЧС в Украине вызывает беспокойство увеличение количества инфицированных объектов - трупов животных, выявленных на свалках и лесополосах.

Так, в текущем году было выявлено 12 случаев нахождения вблизи населенных пунктов животных, зараженных АЧС.

"При этом, собственники животных установлены не были, а указанные действия ставят под угрозу эпизоотическую ситуацию в государстве и являются нарушением ветеринарного законодательства", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным ведомства, по состоянию на 12 декабря в Украине в результате проведенных мер оздоровлено 110 неблагополучных по АЧС районов. В то же время, карантин продолжает действовать в 32 неблагополучных пунктах по АЧС в Одесской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Сумской, Житомирской и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 мллиарда гривень.

В 2017 году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.