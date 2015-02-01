Пока на европейский рынок животноводческой продукции вышли только 17 предприятий - госслужба

Об этом сообщил заместитель председателя Госветфитослужбы Виталий Башинский в интервью «Зеркалу недели».

"Семь предприятий поставляют рыбу, пять - мед и столько же предприятий продукты птицеводства" - сказал он.

Таким образом, отметил чиновник, ни одно украинское предприятие, которое поставляет готовые пищевые продукты, пока не поставляет свою продукцию на рынок ЕС.

"Надо учитывать то, что в отличие от растениеводческой, животноводческая продукция, особенно необработанная, и живые животные стоят на высшей ступени риска. Поэтому к этому товару самые строгие требования. В данном сегменте Украина пока в глубоких аутсайдерах", - пояснил он.

Читайте такжеИнспекторы ЕС приедут проверять украинские молочные предприятия«Собственно, одобрение перерабатывающих мощностей к признанию эквивалентности, это довольно сложный этап Соглашения об ассоциации. Сначала страна-импортер (ЕС) должна предварительно одобрить перерабатывающие предприятия, находящиеся на территории страны-экспортера (Украины), без проведения предварительных инспекций отдельных предприятий», - сообщил Башинский.

По его словам, украинские предприятия "замахиваются" и на экспорт говядины, который будет осуществляться параллельно с поставками в Европу молока и молочных продуктов. Таких молокоперерабатывающих предприятий уже пять, отметил заместитель председателя Госветфитослужбы. Из них три выдержали "европейский экзамен", то есть, получили положительные выводы проверяющих.

"Надеюсь, что Украина появится в списке "А" стран, которым разрешен экспорт молока и молочных продуктов в Евросоюз. Это означает, что наше государство прошло верификацию системы контроля", - резюмирует специалист, напоминая, что европейское законодательство требует внедрения европейской модели системы обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, которая базируется на процедурах HACCP (Анализ рисков и критических контрольных точек).