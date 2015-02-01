Россия вводит экспортную пошлину на пшеницу

Соответствующее постановление правительства было подписано в декабре 2014 года. Действие экспортной пошлины продлится до середины этого года.

Читайте такжеРоссия с 1 января снизит пошлину на экспорт нефти более чем на $107Как отмечает минэкономразвития, такая мера призвана стабилизировать ситуацию на внутрироссийском рынке зерна, где цены в последние месяцы значительно выросли.

Высокие цены мирового рынка и валютные колебания ускорили поставки зерна на экспорт и привели к существенному росту цен на зерно внутри страны, несмотря на сбор почти рекордного урожая.