Россия вводит экспортную пошлину на пшеницу
09:30, 01 февраля 2015Агро
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Россия 1 февраля вводит экспортную пошлину на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну.
РФ вводит пошлину на пшеницу \ УНИАН
Соответствующее постановление правительства было подписано в декабре 2014 года. Действие экспортной пошлины продлится до середины этого года.
Читайте такжеРоссия с 1 января снизит пошлину на экспорт нефти более чем на $107Как отмечает минэкономразвития, такая мера призвана стабилизировать ситуацию на внутрироссийском рынке зерна, где цены в последние месяцы значительно выросли.
Высокие цены мирового рынка и валютные колебания ускорили поставки зерна на экспорт и привели к существенному росту цен на зерно внутри страны, несмотря на сбор почти рекордного урожая.
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