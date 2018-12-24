Объединенным общинам за год передали 1,5 миллиона гектаров полей

Гройсман призвал глав общин «максимально прозрачно и эффективно использовать земельные ресурсы».

В коммунальную собственность объединенных территориальных общин с начала 2018 года передано 1,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"За этот год 650 ОТГ получили землю сельскохозяйственного назначения в коммунальную собственность. Они получили право владеть землями, наполнять бюджет, рационально использовать эти земли. Всего за этот год общинам были переданы 1,5 млн га земли", – сказал Гройсман.

По словам премьера, правительство продолжит этот процесс в следующем году. При этом он призвал глав общин «максимально прозрачно и эффективно использовать земельные ресурсы».

Напомним, 31 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров согласовал механизмы передачи в собственность объединенным территориальным общинам земли за пределами населенных пунктов без необходимости принятия отдельного закона.