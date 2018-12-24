Депутат объяснил последствия импорта в Украину российских химудобрений

Нардеп Сергей Шахов призывает не пускать российские удобрения в Украину.

Народный депутат Сергей Шахов на своей странице в Facebook написал, что удивлен короткой памяти украинцев, когда речь идет об экономическом интересе: "В прошлую пятницу был поражен той детской наивности, с которой представители аграриев убеждали нас, что застрявшие на границе белорусские удобрения - это очень плохо. Не может быть, чтобы задержанные таможенниками удобрения были на самом деле запрещенными к ввозу российскими. Нельзя обижать наших друзей-белорусов! А ничего, что наши северные соседи решили неплохо подзаработать на транзите российских товаров?".

Как утверждает нардеп, проникающая к нам таким образом российская химия производится на тех же заводах, что поставляют сырье для Минобороны РФ: "Разве не очевидно, что заработок на украинских аграриях – это допонительные ресурсы для российской агрессии против нас же?!".

Нардеп отметил, что приветствует усиление процедур контроля импорта на украинской границе: "Откровенно говоря, такие действия давно напрашивались. Конечно, они не должны тормозить поставки высококачественных удобрений из стран-союзников Украины, поэтому важно их сделать максимально быстрыми, прозрачными и эффективными. Но российской продукции – красный свет!".

Напомним, остановки импорта удобрений начались 7 декабря. Более 40 тысяч тонн минеральных удобрений, импортируемых в Украину из нескольких стран, заблокировано на украинской границе.

Поддерживает позицию Шахова и его коллега по Верховной Раде Андрей Антонищак: "Еще полгода назад, мы запретили по определенным кодам импорт данных химических товаров из России - это во-первых. Во-вторых, для меня, как для участника боевых действий - недопустимо импортировать любые вещи из страны-агрессора! Если эти господа не понимают, что каждыми 40 копейками с гривны, которую они получают - они финансируют эти боевые действия - Бог им судья", - заявил он в комментарии "Подробностям".

"Это очень опасно для нашей страны. Потому что у нас уничтожаются отрасль за отраслью. В свое время Россия уничтожила нефтеперерабатывающую отрасль. Теперь мы полностью зависимы от импорта нефтепродуктов, идущих через Беларусь. Сейчас то же самое происходит с химией. То есть, мы шаг за шагом, теряем независимость, самостоятельность", - отметил "Подробностям" еще один народный депутат Михаил Головко.