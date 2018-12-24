В Украине перед Новогодними праздниками подорожали томаты
13:40, 24 декабря 2018Агро
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За прошедшую неделю помидоры стали дороже на четверть.
Иллюстрация REUTERS
В Украине за прошедшую неделю томаты подорожали сразу на 25%.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Как сообщили специалисты рынка, это произошло вследствие перебоев с поставками из Турции из-за неблагоприятных погодных условий. А все отечественные комбинаты уже завершили сезон реализации. В то же время спрос на томаті растет с приближением новогодних праздников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас оптовые продажи помидоров стартуют от 42 гривень за килограмм. Это на четверть больше, чем неделю назад.
Как сообщал УНИАН, накануне в Украину не пустили партию зараженных томатов из Турции.
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