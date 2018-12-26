Китай возобновляет импорт птицы из Украины

Импорт украинской птицы и продукции птицеводства, отвечающей китайским инспекционным и карантинным требованиям, будет возобновлен с даты публикации соответствующего объявления.

Китайская Народная Республика с 24 декабря текущего года возобновляет импорт птицы и продукции птицеводства из Украины, который был приостановлен в 2017 году из-за вспышек в Украине высокопатогенного гриппа птиц.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинского торгового представительства в КНР.

В сообщении сказано, что, по результатам анализа риска, импорт украинской птицы и продукции птицеводства, которая отвечает китайским инспекционным и карантинным требованиям, будет возобновлен с даты публикации объявления.

В то же время, отметили в пресс-службе, отменяется "Экстренное сообщение о приостановке импорта птицы и продукции птицеводства из Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне Украина и Китай подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы.

В 2017 году ряд стран, в том числе и Китай, приостановили импорт украинской птицы из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц.