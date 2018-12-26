Украина увеличила вылов рыбы в Черном море почти на 65%

Всего с начала года общий промышленный вылов рыбы составил 41,5 тысячи тонн.

Украина в январе-ноябре текущего года увеличила промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов в Черном море на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,3 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

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"С начала года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Черном море увеличился на 64%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-ноябре 2018 года украинские рыбаки выловили в этом водоеме 8,3 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за аналогичный период общий промышленный вылов в Черном море составил 5 тысяч тонн.

Всего, согласно данным Госрыбагентства, за одиннадцать месяцев текущего года общий промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов составил 41,5 тысячи тонн.

В частности, в Черном море вылов составил 8,3 тысячи тонн, в Азовском - 16,1 тысячи тонн, в Причерноморских лиманах - 480,4 тонны, в реке Дунай - 246,6 тысячи тонн, в низовье Днистра с лиманом и Кучурганском водохранилище - 1,5 тысячи тонн, в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 2,8 тысячи тонн, в водохранилищах Днепра - 11,7 тысячи тонн, в других водоемах - 189,7 тонны.

В пресс-службе также добавили, что больше всего за одиннадцать месяцев текущего года было выловлено бычков - 10,8 тысячи тонн, тюльки и верховодки - 6,2 тысячи тонн, карася серебристого - 5,4 тысячи тонн, рапана - 5,4 тысячи тонн, леща - 2,4 тысячи тонн, плотвы - 2,1 тысячи тонн, шпрота - 1,5 тысячи тонн, антарктического криля - 15 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине году увеличился на 6,6%, до 94,2 тысячи тонн.