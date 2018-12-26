Roshen опустилась в мировом рейтинге производителей сладостей

Компания в рейтинге Global Top 100 Candy Companies заняла 25 место.

Украинская кондитерская корпорация Roshen опустилась в рейтинге крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies.

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В 2017 году Roshen заняла 24 место в рейтинге, однако в этом году она опустилась на одну позицию. При этом она сохранила объем продаж на уровне прошлого года - $800 млн. Согласно рейтингу, корпорации Roshen принадлежит 8 заводов, где работает 10 тыс. человек, пишет liga.net.

Другая украинская компания – Конти - в 2018 году сохранила свою позицию на 43-м месте, увеличив объемы продаж до $473 млн (в прошлом году этот показатель был на уровне $469 млн). Компании принадлежит пять заводов, на которых работает 8,097 тыс. сотрудников.

Компания АВК, которая также традиционно входит в топ-100 крупных производителей сладостей мира наоборот поднялась в рейтинге на три позиции – до 64 места. Компания смогла сохранить объем продаж по сравнению с прошлым годом ($275 млн). Ей принадлежат три завода, общее количество сотрудников - 3,5 тыс. человек, отмечается в рейтинге.

В тройку лидеров рейтинга вошли американский производитель шоколадных изделий Mars Inc. с объемом продаж $18 млрд, итальянская кондитерская компания Ferrero ($12 млрд) и американская Mondelez International Inc. ($11,56 млрд).

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем её производства составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (г. Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).