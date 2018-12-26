В Украине запустят первую в мире биржу по торговле сельхозтоварами с использованием блокчейн-технологии

Коммерческая версия биржи будет запущена весной следующего года.

В Украине весной 2019 года запустят первую в мире децентрализованную биржу по торговле сельскохозяйственными товарами с использованием технологии «блокчейн».

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Об этом во время пресс-конференции сообщил трейдер Игорь Тиньков.

«Понимая тот факт, что блокчейн-технология это будущее и за ней будущее электронной коммерции, мы решили создать первую в мире децентрализованную биржу по торговле сельскохозяйственными товарами. На этой бирже будут собраны все участники рынка, на ней смогут торговать не только торговые компании, но и агрохолдинги, фермерские хозяйства. На этой бирже можно будет торговать не только контрактами с физической поставкой товаров, но также управлять рисками путем хеджирования на нашей деривативной бирже», - сказал он.

По словам Тинькова, уникальность биржи состоит в том, что трейдеры смогут как купить товар, так и застраховать риски. Отличительной особенностью проекта, добавил он, является высокая защита данных, высокая скорость транзакций, а также работа в режиме «24/7».

Срок окупаемости проекта составляет 5 лет, а изначально запустить его хотят на территории Украины, Европы и Африки. Предположительно коммерческая версия биржи будет запущена весной следующего года.

Как добавил генеральный директор представительства Digital Pulse of the Land (Украина) Роман Назаров, целью проекта является объединение всех участников агропромышленного комплекса в единую эко-систему.

«Каждый, кто будет на нашей платформе, получит возможность делиться своими технологиями, внедрять инновационные технологии и таким образом вести свою деятельность намного эффективнее», - сказал он.

По словам Назарова, пилотный проект биржи изначально будет запущен в нескольких регионах Украины.

Также в реализации идеи создания биржи участвуют компании Suntri (Лондон) и Hola firm (Мадагаскар).

Как сообщал УНИАН, 21 июня Кабинет министров Украины принял постановление о переводе Государственного земельного кадастра на технологию блокчейн, обеспечивающую высокий уровень информационной безопасности, а также о переводе земельных аукционов в электронный формат.

Справка УНИАН. Блокчейн - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций и сделок. При его использовании цифровые записи объединяются в "блоки", которые потом связываются криптографически и хронологически в "цепочку" с помощью сложных математических алгоритмов. Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров, работающих в одной сети. Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже не может быть изменен. Таким образом, подделать его невозможно.