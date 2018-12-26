Украина аграрии экспортировала почти 22 миллиона тонн зерновых

Экспорт пшеницы составил более 10 миллионов тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 26 декабря экспортировали 21,7 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 10 миллионов тонн, ячменя - 3,1 миллиона тонн, кукурузы - 8,1 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 117,4 тысячи тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.