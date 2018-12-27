Украина может увеличить импорт рыбы и морепродуктов на 15% - эксперт

Основными видами импортируемой продукции в 2018 году стали сельдь, скумбрия, хек, мойва и лосось.

Украина по итогам 2018 года может увеличить импорт рыбы и морепродуктов на 15% по сравнению с 2017 годом - до 365 тысяч тонн на сумму 600 миллионов гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов со ссылкой на слова генерального директора ассоциации Дмитрия Загуменного в ходе конференции "Fish and Seafood".

"По итогам 2018 года общий объем импорта составит 365 тысяч тонн на сумму 600 миллионов долларов против 320 тысяч тонн в 2017 году на сумму 520 миллионов долларов. Таким образом, рыба и морепродукты по-прежнему занимают первое место по импорту среди всех других импортируемых продуктовых товаров в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными видами импортируемой продукции в 2018 году стали сельдь, скумбрия, хек, мойва и лосось. Главными экспортерами рыбы и морепродуктов в Украину в текущем году стали Норвегия, Исландия, США, Эстония, Латвия, Испания и Канада.

При этом, по словам эксперта, в Украине потребление рыбы и морепродуктов на человека в год составляет около 14 килограмм, в то время как по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения потребление рыбы и морепродуктов на человека в год должно составлять не менее 20 килограмм.

В то же время, отметил эксперт, согласно проведенному анализу, украинцы потребляют около 60 килограмм мяса на человека в год. В частности, говядины - 6,4 килограмма, свинины - 23,1 килограмма, мяса птицы (98% из которого - курятина) - 30,2 килограмма.

Как сообщал УНИАН, импорт рыбы в Украину в 2017 году вырос на 6,7% до 320 тысяч тонн

Производство рыбной продукции в Украине в 2017 году увеличилось на 1,1% - до 63,3 тысячи тонн.

Украина в 2017 году увеличила экспорт рыбы и водных биоресурсов на 26,5% - до 10,6 тысячи тонн.