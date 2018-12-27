Кабмин запретил импорт крахмала и глюкозы из России

Ранее был запрещен импорт из России, в частности, молочной продукции, чая, кофе, пива, алкогольных изделий, шампуней, гелей для душа, мыла.

Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, которые происходят из Российской Федерации".

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечается, отныне запрет на импорт из России также распространяется на крахмал кукурузный, глюкозу и сироп глюкозы, которые не содержат фруктозу или содержат менее 20% фруктозы в сухом состоянии; глюкозу и сироп глюкозы, которые содержат в сухом состоянии не менее 20%, но менее 50% фруктозы, кроме инвертного сахара; мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Напомним, в данный момент уже введен запрет на импорт ряда товаров из России, в частности: пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, алкогольных изделий); косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла); продукции химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фунгициды, инсектициды, родентициды); хлористого калия; железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и др.