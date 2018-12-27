Запасы зерна в Украине увеличились на четверть

Увеличение показателей произошло за счет роста запасов кукурузы на 59,3% в связи с ее рекордным урожаем.

Запасы зерновых и зернобобовых в Украине по состоянию на 1 декабря текущего года увеличились на 25,8% по сравнению с показателями на аналогичную дату прошлого года и составили более 34 миллиона тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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В частности, в сообщении сказано, что увеличение показателей произошло за счет роста запасов кукурузы на 59,3% в связи с ее рекордным урожаем. Так, запасы кукурузы на 1 декабря составили 22,6 миллиона тонн.

В то же время, эксперты отметили сокращение запасов пшеницы на 10% - до 8,7 миллиона тонн, ячменя на 5,9% - до 1,6 миллиона тонн и ржи на 37% - до 124,7 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн. В частности, кукурузы было собрано 35,5 миллиона тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн.