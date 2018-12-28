Чиновник назвал топ-3 поддельных продуктов, которые есть почти в каждом супермаркете Киева

Продукты питания нужно покупать только в местах организованной торговли, отметил эксперт.

В Украине в период новогодних праздников на прилавках магазинов возросло количество фальсифицированных продуктов питания. В лидерах подделок — масло, колбаса и икра.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает «Обозреватель». По его словам, подделки можно встретить практически в каждом супермаркете столицы.

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"Сегодня в топе находится масло, колбасные изделия и икра. Сегодня покупать такие продукты питания можно только в местах организованной торговли", — подчеркнул Рубан.

"При проведении лабораторных исследований почти во всех супермаркетах Киева установили, что фальсифицированного масла, а именно с содержанием стеарина и пальмового масла, 12-15%. Такой же показатель по стране — 20-30%", — сообщил он.

По словам чиновника, Госпродпотребслужба сегодня также фиксирует массовые обращения по икре, которую продают в интернете.

"Мы провели отбор образцов и обнаруживаем несоответствие — это не икра, а белковый продукт, похожий на икру. Он так и называется", — пояснил он.

Представитель Госпродпотребслужбы посоветовал обязательно обращать внимание на маркировку продукта: "Покупают, например, масло, а там написано — "масляный продукт" или "сырный продукт", который не является сыром".

"Продукты питания нужно покупать только в местах организованной торговли — там, где есть хозяйствующий субъект, который осуществляет продажу, есть субъект, ответственный за безопасность, есть орган, который контролирует данные товары", — добавил Рубан.