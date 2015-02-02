Саудовская Аравия готова инвестировать до $1 млрд в украинские оросительные системы

Компании из Саудовской Аравии готовы инвестировать до 1 млрд долл. в модернизацию украинских оросительных систем, сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«У нас был разговор с несколькими компаниями, например с компаниями из Саудовской Аравии, которые также готовы до 1 млрд долл. инвестировать в систему ирригации», - сказал Павленко.

По его словам, Всемирный банк также рассматривает возможность финансирования этого проекта. Для этого создана рабочая группа, которая должна проанализировать нынешнее состояние системы орошения в Украине и разобраться с юридической стороной реализации этого проекта, отметил министр.

Павленко также сообщил, что вопрос финансирования модернизации ирригационных систем обсуждался с китайскими партнерами в рамках второго этапа кредитования украинского АПК на 1,5 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, привлечение 3 млрд долл. на восстановление систем орошения на юге и юго-востоке Украины анонсировал еще министр агрополитики Николай Присяжнюк в 2013 году. Он утверждал, что подписание соответствующего кредитного соглашения на 3 млрд долл. с Китаем находится на финальной стадии, однако проект так и не был реализован.