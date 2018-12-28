Обязательную маркировку товаров латиницей отложили на два года

МЭРТ приняло решение продлить переходный период до 1 января 2021 года.

Минэкономразвития (МЭРТ) продлило до 1 января 2021 переходный период по обязательной маркировке продукции буквами латинского и греческого алфавита.

Читайте такжеВ Украине появятся три реестра для контроля органического производства

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующий приказ Минэкономразвития уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после официального опубликования.

"Для постепенного перехода бизнеса, в частности производителей лекарств, мы предполагали переходный период для маркировки латинскими буквами. Он должен был завершиться 1 января 2019 года. Но мы получили многочисленные обращения - от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий - о необходимости продолжения переходного периода", - объясняет советник Министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

"Поскольку это вполне европейская практика - учитывать пожелания бизнеса, Министерство приняло решение продлить переходный период до 1 января 2021", - отметила советник.

Как известно, в 2015 году на выполнение требований Соглашения об ассоциации с ЕС Украина приняла Правила применения единиц измерения. Согласно правилам, с 1 января 2016 все производители потребительской продукции обязаны обозначать измерения продукции единицами измерения Международной системы единиц SI (килограммы, сантиметры, литры и т.д.).

В то же время, согласно правилам, на маркировке продукции, которая продается в Украине, должны указываться международные обозначения единиц измерения с использованием букв латинского и греческого алфавита. Одновременно на маркировке могут применяться украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита).

Такие обозначения единиц измерения распространяются на маркировку всей потребительской продукции, в частности, и на маркировку лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов, диетических добавок, кормов для животных, упаковок семян и средств защиты растений и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада усовершенствовала маркировку пищевых продуктов и вводит требования о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах.