Экспорт зерновых из Украины превысил 23 миллиона тонн

В частности, Украина экспортировала более 10,3 млн тонн пшеницы, из которых 6,4 млн тонн - продовольственной и почти 4 млн тонн фуражной.

Экспорт зерновых из Украины с 1 июля текущего маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) превысил 23,1 млн тонн, а масличных - 3,3 млн тонн, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, по данным ведомства, Украина экспортировала более 10,3 млн тонн пшеницы, из которой 6,4 млн тонн - продовольственной и почти 4 млн тонн фуражной. Кроме того, экспорт ячменя составил более 3 млн тонн, кукурузы - более 9 млн тонн.

В пресс-службе также напомнили, что по состоянию на 28 декабря прошлого маркетингового года украинские аграрии экспортировали более 21 млн тонн зерновых.

В ведомстве добавили, что с 1 июля по состоянию на 28 декабря украинские аграрии экспортировали более 3 млн тонн масличных культур, в то время как за аналогичный период прошлого года масличных было экспортировано более 3,3 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.