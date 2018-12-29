Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных.

Россия запретила ввоз промтоваров, сельхозпродукции и продовольствия из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства России.

«Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», - говорится в сообщении.

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При этом заявляется, что правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.

Таким образом Россия второй раз объявила о запрете импорта продовольствия из Украины, поскольку соответствующее решение уже принято в рамках продовольственного эмбарго, введенного против стран Запада и Украины. В отношении Украины эти ограничения действуют с 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря СНБО ввел дополнительные санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе и "выборов" на Донбассе. Санкции введены в отношении лиц, которые принимали участие в организации незаконных выборов на Донбассе, и причастных к захвату и содержания в российских СИЗО украинских моряков.