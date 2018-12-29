Шоколад, вино и овощи: опубликован список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины

В частности, среди промышленных товаров в перечень попали: галька, гравий, щебень, известняк, доломит и прочие известняковые камни. Кроме этого моющие средства, грелки и грелки комбинированные, бумага и картон, обои и аналогичные настенные покрытия.

Кабмин Российской Федерации опубликовал список товаров, которые запрещено ввозить в Россию из Украины.

Соответствующие постановление размещено на сайте правительства России.

В частности, в перечни запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины вошли: пшеница, масло, экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты.

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Кроме этого в списке овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции; джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ.

В списке также пиво солодовое, вина виноградные натуральные, включая крепленые; спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки.

Среди промышленных товаров в перечень попали: галька, гравий, щебень, известняк, доломит и прочие известняковые камни. Кроме этого моющие средства, грелки и грелки комбинированные, бумага и картон, обои и аналогичные настенные покрытия.

Тут же котлы паровые или другие паропроизводящие котлы, турбины на водяном пару и турбины паровые прочие, мебель сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока, машины и механизмы для приготовления кормов для животных, машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для производства хлебобулочных изделий, оборудование для сахарной промышленности, коробки передач, двигатели и генераторы электрические, провода и различные кабели.

Также в списке - женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала.

Как сообщал УНИАН, Россия запретила ввоз промтоваров, сельхозпродукции и продовольствия из Украины. При этом заявляется, что правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров.