Африканская чума на украинскую свинью

Для украинских свиноводов прошлый год был относительно комфортным. Из-за девальвации гривни импортная свинина стала малодоступной для перерабатывающих предприятий, и они начали активно скупать мясо у отечественных производителей. Последние пока еще не способны полностью обеспечить внутренний рынок свининой, поэтому на нем возник небольшой дефицит. Результатом стал рост закупочных цен, а вместе с ними начали увеличиваться прибыли свиноводов.

В 2015 году тенденция сокращения импорта и роста внутреннего производства свинины, судя по всему, продолжится. В Министерстве экономического развития прогнозируют, что в этом году, несмотря на падение потребительского спроса, в стране будет произведено 775 тыс. тонн свиного мяса, что на 1,6% больше, чем в 2014 году. Полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке, который в министерстве оценивают в 845 тыс. тонн, украинским свиноводам не удастся, но к 2017 году Украина спокойно сможет отказаться от импорта свинины, уверены в «Ассоциации свиноводов Украины». Более того, по словам главы ассоциации Артура Лозы, в пятилетней перспективе наша страна не только обеспечит себя свининой, но и станет серьезным игроком на мировом рынке этой продукции.

«Учитывая те объемы роста, которые мы наблюдаем, Украина может занять серьезное место в кругу экспортеров свинины. Это может произойти, по очень оптимистичным прогнозам, через 3 года, более реалистичная цифра – 5 лет», - отметил он.

Впрочем, перспективы могут быть махом перечеркнуты безжалостным вирусом африканской чумы свиней. Безопасная для людей, но фатальная для свиней болезнь в прошлом году причинила немало хлопот и свиноводам, и ветеринарам.

***Африканская чума свиней - особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Вакцины не существует. Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур. При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также помещения сжигают. Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания, изымаются и умерщвляются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина. В Украине впервые вирус АЧС был зарегистрирован в Запорожской области в июле 2012 года, в 2014 году АЧС была выявлена в Луганской области, затем в Черниговской и Сумской областях.

Сожженные чумой

Впервые вспышка АЧС произошла в Украине в 2012 году. Тогда неизлечимое заболевание, которое приводит к массовому уничтожению свиней, было диагностировано в Запорожской области. Ветеринарам удалось локализировать очаг, и почти два года новых вспышек заболевания обнаружено не было. Однако уже в начале 2014 года в Луганской области было зафиксировано 4 случая падежа животных из-за АЧС, в том числе в домохозяйствах. После небольшой передышки вирус переметнулся в Черниговскую область, где с сентября ветеринары 11 раз диагностировали АЧС. Последний случай падежа дикого кабана из-за этой болезни был зафиксирован в декабре уже в Сумской области.

Чтобы не допустить распространения АЧС ветеринары, по данным Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, в 2014 году сожгли 431 домашнюю свинью и уничтожили более 1,4 тыс. диких кабанов.

«Сумма компенсации за уничтоженное поголовье домашних свиней в связи с АЧС в 2013 году (Луганская и Черниговская области) составляет 380,9 тыс. грн. При этом была выплачена компенсация в размере 220,99 тыс. грн (Черниговская область). Выплата компенсации в Луганской области в 159,9 тыс. грн не проведена в связи с началом боевых действий в регионе», - сообщили УНИАН в Госветфитослужбе.

Отдавать свиней на сожжение, даже в обмен на компенсацию, селяне хотели не особо, вспоминает секретарь Охрамиевического сельсовета (Черниговская область) Маргарита Наумовец.

«Люди реагировали по-разному. Приехали ветеринарные врачи, рассказали людям, какой вред причиняет эта чума, и они согласились отдать поголовье. Но не все конечно, без инцидентов не обошлось. Кто же хочет своих свиней отдавать? Но пришлось, куда же деться», - рассказала она УНИАН, вспоминая события сентября прошлого года, когда в селе Охрамиевичи произошла вспышка АЧС.

Еще меньше частников отдавать своих свиней хотят промышленные производители, на фермах которых содержится многотысячное поголовье стоимостью десятки миллионов гривен. Поэтому в настоящее время они серьезно усилили меры по обеспечению биобезопасности на производстве.

«Чтобы обезопасить себя, мы принимаем строгие меры предосторожности и карантина. Мы работаем в закрытом режиме. Вся техника, которая подъезжает к свинокомплексу, контролируется, обрабатывается, дезинфицируется. Ограничен доступ людей к площадкам, там могут находиться только сотрудники. Вся территория огорожена, поэтому никто посторонний не подберется», - рассказал УНИАН исполнительный директор по свиноводству компании «Нива Переяславщины» (Киевская обл.) Виталий Шакель.

Однако, по словам Лозы, если в радиусе 3 км вокруг свинофермы будет зафиксирован случай АЧС, то не исключено, что все поголовье придется уничтожить. Безусловно, это станет сильным ударом как по производителю, так и по государственному бюджету, в котором нужно будет найти деньги на компенсацию.

«Если возле фермы произойдет вспышка АЧС, то ветеринары будут жестко отслеживать ситуацию на предприятии. Но так, чтобы зайти и сжечь все поголовье, все 20 тыс. свиней, то на это они, я уверен, не пойдут. Законодательство предусматривает ряд профилактических мероприятий по договоренности между ветеринарными службами и предприятием», - подчеркнул Шакель.

Колоссальная угроза

В прошлом году ветеринарам удалось предотвратить массовое распространение АЧС по территории Украины, но опасность вовсе не миновала, предупреждает заместитель главы Госветфитослужбы Виталий Башинский.

«Свинина – исторически национальный продукт для Украины. Поэтому угроза, которая на сегодняшний день существует в Украине относительно распространения и занесения из-за границы африканской чумы свиней, является колоссальной», - сказал он.

По иронии судьбы, наибольшая угроза эпизоотическому благополучию Украины в настоящее время исходит от России. Страна-агрессор, финансирующая уничтожение Донбасса и аннексировавшая Крым, с 2007 года не может справиться с АЧС. Поэтому высока вероятность того, что незнающие границ дикие кабаны занесут вирус из РФ в украинские села. Чтобы избежать подобного сценария, Госветфитослужба предложила создать свободную от домашних свиней 30-километровую буферную зону на границе с Россией. Но из-за того, что Украина не контролирует часть этой границы, такая мера может оказаться неэффективной. Кроме того, существует вероятность занесения вируса из Беларуси и Польши, где в прошлом году также были зафиксированы случаи падежа свиней из-за АЧС.

Учитывая неблагоприятную эпизоотическую ситуацию в странах-соседях, помочь бороться с АЧС в Украине решили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). За счет средств правительства Японии и бюджета ФАО они намерены реализовать консультационный проект в Киевской и Полтавской областях по предотвращению АЧС.

По словам Башинского, запланированные ЕБРР и ФАО мероприятия являются крайне важными для страны, так как из-за АЧС страдает не только свиноводческая отрасль, но может быть ограничен экспорт зерновых, потому что вирус переносится не только с мясом, но и с зерном. Поэтому Госветфитослужба призывает домохозяйства более ответственно подходить к содержанию свиней.

«Если у вас есть ружье и вы ходите в лес стрельнуть зайца, не тащите его домой, не выбрасывайте те отходы, которые у вас остаются, в корм свиньям. Не нужно подвергать опасности свое хозяйство. Потому что не только свиней, а и весь сарай придется спалить», - подытожил Башинский.

Яна Брензей (УНИАН)