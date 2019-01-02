Украинские аграрии экспортировали 23 миллиона тонн зерновых
15:41, 02 января 2019Агро
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Экспорт пшеницы составил более 10 млн тонн.
Иллюстрация REUTERS
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 2 января экспортировали 23 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт более 10 млн тонн, ячменя - 3,1 млн тонн, кукурузы - 9,1 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 122,1 тыс. тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.
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