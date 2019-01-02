Производство сельхозпродукции в Украине продолжает дорожать

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 13,9%, животного – на 16,8%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2018 года выросли на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 13,9%, а животного – на 16,8%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за январь-ноябрь текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,7%. В ноябре по сравнению с октябрем затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 1,7%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 21,8%.