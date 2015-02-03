Весенняя посевная в этом году подорожает в полтора раза - до 60 млрд гривень

Для проведения весенне-полевых работ украинским аграриям в 2015 году понадобится 60 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после встречи с банкирами сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«Подорожание будет где-то в полтора раза в сравнении год к году. Общая сумма необходимого финансирования (весенне-полевых работ – УНИАН) оценивается в 60 миллиардов гривень», - сказал Павленко.

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По его словам, материально-технические ресурсы, необходимые для проведения посевной, на украинском рынке есть в достаточном количестве, но сельхозпроизводители испытывают нехватку средств для их покупки.

«Заводы переполнены удобрениями. Вопрос в том, что нужно покупать, а денег нет. Семена в наличии есть, но их нужно покупать. Вопрос средств защиты растений не стоит… но нет денег», - сказал Павленко.

Поэтому, по словам министра, в ближайшие недели банкирам необходимо определиться с условиями кредитования агросектора, иначе в стране возникнут сложности с проведением весенней посевной.

«Времени нет. Если мы в течение недели-двух не будем иметь четкую картину, я думаю, что у нас будут серьезные вопросы, связанные с проведением весенне-полевых работ», - сказал он.

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По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ярослава Краснопольского, также присутствовавшего на совещании с банкирами, посевную в большей мере сельхозпроизводители профинансируют за счет собственных средств, но дефицит финансирования составит 10 млрд грн.

Он также сообщил, что стоимость проведения посевных работ на одном гектаре в 2015 году повысится до 3,111 тыс. грн с 2,04 тыс. грн в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Минагропрода, посевные площади под урожай 2015 года будут сохранены на прошлогоднем уровне – 27,2 млн тонн. При этом площадь зернового клина может выть увеличена на 0,6 млн га – до 15,6 млн га. Посевы озимых на зерно и зеленый корм в Украине под урожай 2015 года выросли на 7,3% - до 8,97 млн га.