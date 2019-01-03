Экспорт зерновых может увеличиться до 47 миллионов тонн - Минагропрод

При этом экспорт пшеницы ожидается на уровне 16 миллионов тонн.

Экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) может увеличиться до 47 миллионов тонн против 39,9 миллиона тонн в прошлом маркетинговом году.

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Об этом написал временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в своей статье на сайте интернет-ресурса "Зеркало Недели".

"Общий экспорт мы ожидаем на уровне 47 миллиона тонн, хотя рынок дает оценки еще больше - 50 миллионов", - отметил Мартынюк.

При этом он сообщил, что поставки пшеницы ожидаются на уровне 16 миллионов тонн, из которых 8 миллионов тонн продовольственной и 8 миллионов тонн фуражной.

Всего, по данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, с 1 июля текущего маркетингового года было экспортировано зерна на сумму более 5,6 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.