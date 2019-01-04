Год аграрных рекордов и старых проблем

В прошлом году украинский аграрный сектор, который является одним из ключевых для национальной экономики, запомнился рекордным урожаем зерновых и в целом, как свидетельствуют данные Госстата, за одиннадцать месяцев вырос на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Скорее всего, этот рост сохранится и по итогам всего года.

Рост сельхозпроизводства не в последнюю очередь обязан рекордному урожаю зерновых, который украинские аграрии собрали вопреки неблагоприятным погодным условиям в начале лета. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в 2018 году составил 70,2 млн тонн. Такой урожай аграрии смогли получить в основном благодаря поздним зерновым - кукурузе, подсолнечнику и сое, валовый сбор которых в 2018 году также стал рекордным. Не так хорошо обстояли дела с ранними зерновыми, в частности, с пшеницей, качество которой значительно ухудшилось из-за затяжных дождей в начале лета. В целом же, благодаря рекордному урожаю, эксперты прогнозируют, что производство продукции растениеводства в Украине по итогам года вырастет на 10,6%. Предыдущий рекорд урожая зерновых был зафиксирован в 2016 году на уровне 64,2 млн тонн.

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Рост урожая зерновых в 2018 году поспособствовал и увеличению их поставок на внешние рынки. По прогнозам Минагропрода, в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019) украинские аграрии экспортируют рекордные 47,2 млн тонн зерна. По состоянию на конец декабря экспорт зерновых из Украины уже составил почти половину из запланированного - 23,1 млн тонн. Основными рынками сбыта для украинского зерна являются Китай, страны Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Европы.

Стоит отметить, что рекордный урожай в 2018 аграрии получили скорее по воле случая - неоднозначных погодных условий в начале года, поэтому на повторение рекорда в следующем году надеяться пока рано.

Вместе с тем, украинские аграрии увеличили площади под урожай озимых 2019 года на 160 тыс. га - до 8,2 млн га. При этом, по состоянию на середину октября, 97% посевов уже показали всходы. Теперь урожай зерновых следующего года зависит от того, насколько удачными окажутся условия зимовки. Пока же, по данным Минагропрода, большая часть посевов озимых зерновых находится в хорошем состоянии.

Еще одна цифра, которая лучше всего характеризует лидерство аграрного сектора – валютная выручка от экспорта продукции АПК. Так вот, только за январь-ноябрь 2018 года она составила свыше 17 млрд. долларов. Это на 621,4 млн долл, больше, чем годом ранее за аналогичный период. В Минагропроде уверены: по итогам года экспорт агропродукции из Украины может достичь и вовсе рекордных 18 млрд долл.

Рынок земли в «замкнутом кругу»

В декабре ушедшего года Верхновная Рада в очередной, уже одиннадцатый раз, продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения по уже накатанной годами схеме. И это при том, что течение всего 2018 года велась активная информационная кампания за введение открытого рынка сельхозземли, которая несколько пошатнула скептицизм его противников. Тем нее менее 231 проголосовал за продление моратория.

Таким образом, Украина отложила запуск открытого рынка земли еще на год, хотя все и согласились, что мораторий должен быть отменен как архаичная и давно изжившая себя мера. Так, Всемирный Банк спрогнозировал, что открытие рынка земли увеличит рост национальной экономики до 1,5% ежегодно.

Беда в том, что правительство и заинтересованные в этом вопросе стороны, в первую очередь, средний и малый бизнес, до сих пор так и не сошлись во мнении, на каких условиях и с какими ограничениями открытый рынок земли должен работать.

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Пока большинство участников рынка среди главных условий выделяют запрет на покупку украинских черноземов иностранцами, предлагают ввести ограничение на количество купленных гектаров, дабы избежать концентрации пахотных земель в руках нескольких крупных латифундистов и создать приемлемые условия кредитования для того, чтобы средний бизнес и фермеры имели возможность покупать земельные участки.

В остальном же каждая политическая сила «тянет земельный воз» в свою сторону. И именно из-за этих разногласий Украина уже много лет не может получить открытый рынок земли. При этом, юристы отмечают, что в сложившейся ситуации даже в продлении моратория особого смысла и не было – он и так будет действовать до тех пор, пока закон об обороте сельхозземель не будет принят. Но, в 2018 году власть решила не отступать от накатанной годами схемы, якобы во избежание социального напряжения.

Кому досталась “Мрия”

Кроме рекордного урожая, прошедший год для украинского аграрного сектора запомнился также и крупнейшей за всю историю независимости инвестиционной сделкой в аграрном секторе. Saudi Agricultural & Livestock Investment Co., дочерняя компания одноименного фонда, купила один из крупнейших отечественных агрохолдингов - “Мрию”.

Созданный семьей Гут этот агрохолдинг входил не только в десятку крупнейших агрохозяйств по размеру земельного банка, но был из самых проблемных в Украине. Дело в том, что еще в августе 2014 года бывшая материнская компания «Мрии» объявила дефолт из-за долга в размере 1,1 млрд долл. С февраля 2015 кредиторы – преимущественно европейские и американские инвесторы – решили взять под свой контроль ее активы. Они не дали возможности обанкротить компанию и пустить её с молотка в счет погашения долгов после дефолта. Кстати, на тот момент у «Мрии», по мнению экспертов, оставалось активов на 150 млн долл. а долгов — на 1,3 млрд долл.

И вдруг, к концу августа, появилась сенсация новость – «Мрию» покупает Salic, дочерняя компания созданного Саудовской Аравией фонда Saudi Agricultural and Livestock Investment Company.

Попутно становится известно, что покупка стала возможна после того, как кредиторы и менеджмент «Мрии» при активной поддержке Rothschild & Co и известной украинской компании ICU смогли загадочно снизить долговую нагрузку на компанию – с 1,1 млрд. долл. до 303 млн. долл.

И хотя покупка «Мрии» названа экспертами одной из крупнейших и успешных в аграрном секторе, она до сих пор вызывает массу.

В первую очередь – за сколько саудиты купили украинский агрохолдинг с долгами в 300 млн долларов? Официально, в Украине никто цифру не называл. Но Financial Times сообщила: саудовским инвесторам сделка обошлась в 242 млн долларов. Еще 150 млн долларов они пообещали вложить в модернизацию и развитие «Мрии».

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Но самые большие пятна связаны с тем, а кто же на самом деле купил агрохолдинг, чьи 150 тыс. га земли разбросаны в шести областях - Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской?

По официальной версии – инвесторы из Саудовской Аравии. Но в этой истории смущает несколько фактов. Во-первых, участие в реструктуризации двух очень близких к президенту Порошеко инвестбанкиров: управляющего директор Rothschild & Co Джованни Сальветти (он, как известно, управляет компанией «Рошен» президента Петра Порошенко в «слепом трасте») и Макара Пасенюка, совладельца инвесткомпании ICU, которого журналисты называют не иначе как финансовая тень Петра Алексеевича.

Во-вторых, сама сделка полностью проходила под патронажем президента Порошенко. Весь мир облетело фото, когда подписи под куплей-продажей ставили в Администрации президента под аплодисменты Порошенко.

И в-третьих, сделку очень быстро согласовали все отечественные ведомства, включая Антимонопольный комитет.

Но как бы там ни было, арабская компания заявила, что намерена до конца 2019 года объединить агрохолдинг с ранее купленной еще одной украинской растениеводческой компанией – СFG.

Кстати, сотрудничество Украины с Саудовской Аравией в сфере аграрной сфере действительно успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, только в январе-сентябре 2018 года экспорт украинской продукции на рынок Саудовской Аравии вырос на 17% и составил 362,9 млн долл.

Госпомощь для «своих»

Не так гладко в уходящем году обстояли дела с государственной поддержкой украинского аграрного сектора. Под конец прошедшего года Минагропрод получил в свой адрес шквал критики из-за неспособности справедливо распределить дотации между агрохолдингами и малым и средним аграрным бизнесом. При этом, критиковали существующую систему государственной поддержки аграрного сектора все участники рынка - средний и малый бизнес, общественные организации, которые защищают его интересы, и даже некоторые представители крупного бизнеса.

Дело в том, что в 2018 году из более 6 млрд дотационных средств освоено было около 30%, да и то, львиную долю их долю получил один агрохолдинг - МХП Юрия Косюка. В то же время, малый и средний бизнес просто не смог воспользоваться дотациями из-за слишком запутанной и сложной процедуры участия.

Таким образом, к концу года профильные аграрные ассоциации, в числе которых “Всеукраинская Аграрная Рада”, Украинский клуб аграрного бизнеса, Украинская аграрная конфедерация, Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, а также Союз птицеводов Украины даже обратились к президенту Украины с просьбой отменить неэффективный и неработающий механизм государственной поддержки.

Такой радикальный шаг был вызван тем, что и до этого ассоциации шесть раз обращались к правительству с просьбой упростить механизм распределения дотаций, чтобы сделать их доступными среднему и малому бизнесу, но так и не были услышаны.

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По мнению экспертов, правительство специально выстроило систему дотаций таким образом, чтобы средства не доходили до малого и среднего бизнеса. Чтобы малый и средний бизнес мог этими дотациями воспользоваться, механизм их предоставления должен быть простым. Но самое главное – аграрии хотят доступного кредитования под вменяемые проценты.

Между тем, в профильном ведомстве проблем с распределением средств государственной поддержки не видят в принципе. В 2019 году власть решила ничего не менять и оставила систему поддержки аграрного сектора в том же виде - со всеми ошибками и недочетами, добавив при этом еще две дотационные программы, но и те, опять же, в угоду крупному бизнесу.

Кроме того, на 2019 год была сокращена и сумма финансирования государственной поддержки аграрного комплекса - до 5,7 млрд грн с 5,9 млрд, что нарушает принятую после отмены спецрежима НДС норму Бюджетного кодекса о выплате сельхозпроизводителям 1% от аграрного ВВП.

Старые задачи в новом году

Предстоящий год для украинских аграриев обещает быть не менее насыщенным и полным новых достижений.

И хотя нового рекорда в урожае зерновых в 2019 году ожидать пока не приходится, украинские сельхозпроизводители продолжают работать над увеличением объемов экспорта. Хотя тут все зависит от решения логистических проблем, которые, по мнению экспертов, и стали главным больным местом украинского аграрного сектора. Значительно поспособствовать решению этой проблемы может принятие закона о допуске частной тяги.

Еще одной проблемой, которую украинские аграрии должны будут решить в 2019 году является нехватка удобрений и их высокая стоимость, что и является главной статьей расходов во время весенней посевной кампании уже который год.

Госпродпотребслужба совместно с Минагропродом в предстоящем году намерена работать над открытием новых рынков сбыта для украинской аграрной продукции. В Госпродпотребслужбе отметили, что Украина ожидает открытия рынков еще 24 стран, в частности, для экспорта продукции пищеводства в течение ближайших двух лет.

При этом расширение присутствия украинских товаров на мировых рынках будет способствовать и росту национальной экономики, а также увеличению инвестиций в украинский аграрный сектор.

Елизавета Доронцева