В Минагропроде не исключают, что из-за девальвации хлеб подорожает до 10 гривень

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"В мае прошлого года цена на продовольственную пшеницу составляла 2500 грн/т. Учитывая двукратную девальвацию национальной валюты, прогнозируемая цена на май 2015 года - 4500-5000 грн/т, следовательно, цена муки будет достигать от 6 до 8 тысяч гривен за тонну. В результате, максимальная конечная цена на хлеб - 9-10 гривень", - сказал Краснопольский.

По мнению чиновника, такая цена может привести к негативным социальным последствиям.

Также он назвал еще ряд рисков, которые могут привести к росту цены, а именно, состояние озимых (около 16% - слабых и сжиженных посевов), военные действия, подорожание материально-технических ресурсов.

Потенциальным фактором риска также является возможная ревизия налоговых льгот и введение специальной пошлины на импортные ресурсы для обеспечения торгового баланса.

По словам Краснопольского, девальвация нацвалюты дополнительно способствует экспортной активности. «Сегодня зерновые запасы достаточны, но мы не можем прогнозировать объемы будущего урожая, ведь перезимовка озимых еще не завершена и делать прогнозы рано. Поэтому, заботясь о продовольственной безопасности, государство ищет компромиссные и цивилизованные пути сдерживания слишком активного экспорта», - резюмировал он.