Депутаты предлагают вернуть возмещение НДС при экспорте зерна

Соответствующее предложение закреплено во внесенном депутатами законопроекте №2003 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно возмещения НДС при экспорте сельхозпродукции)», зарегистрированном 3 февраля.

Документом предполагается возмещение НДС в объеме 100% производителю зерновых и технических культур, который самостоятельно осуществил экспорт. Первому покупателю, который приобрел сельхозкультуры у производителя, депутаты предлагают возмещать 50% НДС.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы отмечают возросшее фискальное давление на сельхозпроизводителей в 2015 году. Вместе с тем, учитывая сложное состояние государственных финансов, депутаты считают необходимым сбалансировать интересы товаропроизводителей и госбюджета.

«Доля фактически уплаченного НДС, заявленного посредником к возмещению, составляет около 50%. Таким образом, если полное отсутствие возмещения НДС означает фактическое введение пошлины на экспорт зерна, то возмещение всего налогового кредита означает фактическую дотацию из государственного бюджета», - сказано в пояснительной записке.

При этом депутаты отмечают, что ограничение круга возмещения первым посредником вызвано необходимостью увеличения закупочных цен на зерно, а также минимизации злоупотреблений с неуплатой НДС.

В «Украинской аграрной ассоциации» назвали данный законопроект компромиссом между справедливым налогообложением аграриев и возможностями правительства. Согласно пресс-релизу ассоциации, предложенные в законопроекте изменения в законодательство будут выгодны сельхозпроизводителям, но не трейдерам.

«Это предложение явно понравится тем, кто выращивает зерно, но не выгодно тем, кто им всего лишь торгует. Иностранным зернотрейдерам не выгодна любая форма возмещения НДС, так как она существенно усложняет операцию «купи-продай». Ожидаю от зернотрейдеров традиционно плохо аргументированного недовольства предложением по возмещению НДС. Аграриям возмещение НДС очень выгодно, так как закупочная цена при этом возрастает», - цитирует пресс-служба аналитика УАА Марьяна Заблоцкого.

По его словам, законопроект отвечает договоренностям, зафиксированным в Коалиционном соглашении, и имеет неплохие шансы на принятие.

Читайте такжеУкраина собрала рекордный урожай зерновых за годы независимости

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла ряд изменений в Налоговый кодекс, которыми, в частности, упразднялось возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур как для сельхозпроизводителей, так и для трейдеров.

В 2014 году нулевая ставка НДС при экспорте зерновых и технических культур действовала для всех участников рынка, кроме производителей, которые, соответственно, имели право на возмещение экспортного НДС.

Нулевой НДС для операций с зерном действует с 2011 года. При этом, с упразднением НДС было упразднено и возмещение этого налога зернотрейдерам.