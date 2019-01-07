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Испания стала европейским лидером по выращиванию апельсинов

15:33, 07 января 2019
Агро
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В Испании выращиваю почти 60% всех апельсинов в Евросоюзе / фото pixabay.com

На Испанию приходится более половины урожая апельсинов, которые выращивают в Евросоюзе.
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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Евростата.

"В 2017 году в Испании собрали 3,4 миллиона тонн апельсинов из общего урожая ЕС в 6,2 миллиона тонн. Далее идет Италия, где урожай составил 1,5 миллиона тонн, третья в "апельсиновом" рейтинге Греция – 1 миллион тонн. В общем апельсиновые сады в ЕС составляют 270 тысяч гектаров". - говорится в сообщении.

Почти 2,7 миллиона тонн апельсинов на сумму около 2 миллиардов евро были экспортированы государствами-членами ЕС в 2017 году. Причем 90% - это экспорт из одних стран-членов к другим. Опять же, крупнейшим экспортером является Испания - 1,6 миллиона тонн.

Импорт апельсинов в ЕС довольно незначительный по сравнению с объемами их производства в самом Евросоюзе. 2017-го он составил 1,1 миллиона тонн - в основном из Южной Африки и Египта.

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Теги: #Испания#апельсин