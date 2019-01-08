Украина в ноябре установила рекорд по экспорту яблок

Крупнейшими импортерами украинского яблока стали страны Европейского Союза, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Экспорт яблок из Украины в ноябре 2018 года увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил рекордные за всю историю 8 тысяч тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на данные аналитической платформы East Fruit.

"Украина впервые в истории экспортировала за месяц более 8 тысяч тонн яблок. И хотя по-прежнему значительный объем экспорта яблок из Украины, около 51%, предназначается для реэкспорта в Россию, о чём свидетельствуют поставки в Беларусь и Молдову, рост экспорта по другим направлениям впечатляет", - цитирует пресс-служба слова главы ассоциации Федора Рыбалко.

Он также отметил увеличение объема отгрузки украинских яблок в страны Евросоюза, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, по оценкам ассоциации, около четверти всего экспорта украинских яблок пришлось на страны ЕС, при этом половина - это органические яблоки для переработки на сок, пюре и яблочный концентрат. Также, по словам Рыбалко, около 14% этой продукции, учитывая промышленные яблоки, экспортируется в страны Ближнего Востока.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017/18 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) увеличила экспорт яблок в 3,2 раза - с 12,8 тысячи тонн до 42 тысяч тонн, что стало рекордным показателем.