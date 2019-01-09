Экспорт сыров из Украины в прошлом году сократился почти на 10%

В денежном выражении экспорт сыров за отчетный период сократился на 5% - до 3 миллионов долларов.

Объемы экспорта сыров из Украины в 2018 году составили 8,3 тысячи тонн, что на 7,8% меньше, чем в 2017 году, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

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Согласно сообщению, в денежном выражении экспорт сыра за отчетный период сократился на 5,2% - до 3 миллионов долларов.

Объемы импорта сыров в Украину в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, увеличились на 37% - до 13,7 тысячи тонн, а в денежном выражении выросли на 41,4% - до 66,8 миллиона долларов.

Экспорт сгущенных молока и сливок из Украины в 2018 году в натуральном выражении сократился на четверть - до 35,5 тысячи тонн, в денежном также на четверть - до 59,1 млн долл. Импорт этих продуктов в 2018 году составил 2,3 тысячи тонн, что на 38,6% превышает показатель 2017 года. В денежном выражении импорт сгущенных молока и сливок вырос в полтора раза - до 5,7 миллиона долларов.

Также отечественные производители в 2018 году экспортировали 30,3 тысячи тонн сливочного масла, что практически соответствует показателям 2017 года. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 128,5 миллиона долларов, что также соответствует уровню предыдущего года.

Импорт сливочного масла в Украину в 2018 году вырос в натуральном выражении в 1,5 раз - до 1 тысячи тонн. В денежном выражении импорт масла составил 7,4 миллиона долларов, против 4,4 миллиона долларов годом ранее.

Как сообщал УНИАН, по данным таможенной статистики, Украина в 2017 году экспортировала 9,05 тысячи тонн сыров, что на 12% больше, чем в 2016 году. Импорт сыров в Украину за минувший год возрос на 42% - до 10 тысяч тонн.