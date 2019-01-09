"Укрлендфарминг" Бахматюка усиливает свои позиции в Европейской Бизнес Ассоциации

Группа компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming), один из крупнейших европейских агрохолдингов украинского бизнесмена Олега Бахматюка, вошла в Комитет по логистике Европейской Бизнес Ассоциации.

Группа компаний "Укрлендфарминг" вошла в Европейской Бизнес Ассоциации в октябре 2018 как крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг Украины, работающий на территории в 570 тыс. гектаров и управляющий элеваторными мощностями в 2,6 тыс тонн единовременного хранения зерна. Большинство из элеваторных комплексов оснащены железнодорожными путями, которые соединяют мощности для хранения с национальной транспортной сетью "Укрзализныци". Предприятия Группы компаний транспортируют зерно и другие продукты питания из всех областей страны в порты и на предприятия покупателей - именно поэтому они имеют значительную долю операционной деятельности именно в логистике.

"Укрлендфарминг - мощный производитель зерна, мяса и молока. Мы заботимся о своей репутации компании, доставляет продукцию высокого качества. Мы управляем предприятиями в 22 регионах страны, логистика - одно из важных направлений нашей деятельности. Стремясь повлиять на развитие экономики страны, мы готовы делиться нашим опытом в логистической деятельности и с агрокомпаниями, и с предприятиями с других индустрий, - комментирует мотивы вступления в Комитет по логистике ЕВА Марианна Конина, - Мы верим, что совместными усилиями бизнес-сообщество ЕВА сможет шаг за шагом менять логистическую систему Украины к лучшему, и мы гордимся быть частью таких изменений ".

Кроме Укрлендфарминг в Комитет по логистике входят агро предприятия "Астарта", "Кернел", Cargill, Bunge, а также компании из других отраслей - ДТЭК, "Лемтранс", Siemens, TNT. Группа компаний Укрлендфарминг является одним из крупнейших агропроизводителей Европы и одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.