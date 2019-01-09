Украина за год увеличила экспорт яиц на четверть

В денежном выражении экспорт яиц в скорлупе увеличился на 37,1% - до 94,1 миллиона долларов.

Украинские производители в 2018 году увеличили экспорт яиц в скорлупе на 21,3% - до 107,5 тысячи тонн, в денежном выражении экспорт этой продукции увеличился на 37,1% - до 94,1 миллиона долларов.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно статистическим данным, импорт яиц в скорлупе в 2018 году сократился на 40% в натуральном выражении, и на 32% в денежном - до 3,4 тысячи тонн и 13,1 миллиона долларов соответственно.

В то же время, экспорт яиц без скорлупы в 2018 году увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом - до 7,8 тысячи тонн в натуральном выражении и в 2,5 раза, до 25,3 миллиона долларов - в денежном.

Импорт яиц без скорлупы в 2018 году сократился составил 31 тонну на сумму 163 тысячи долларов, против 99 тонн на сумму 551 тысяча долларов годом ранее.

Как сообщал УНИАН, за 2017 год экспорт яиц составил 88,58 тысячи тонн.