Украина за полгода сократила экспорт масличных почти на 10%

Также украинские аграрии уже экспортировали более 25 миллионов тонн зерновых.

Украинские аграрии с 1 июля текущего маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019), по состоянию на 10 января 2019 года, сократили экспорт масличных на 8,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года - до 3,2 миллиона тонн.

Читайте такжеУкраина в ноябре установила рекорд по экспорту яблок

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на данные Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и растениеводства Госпродпотребслужбы.

В сообщении сказано, что в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 3,2 миллиона тонн масличных культур, в то время как за аналогичный период прошлого года было экспортировано 3,5 миллиона тонн масличных.

В ведомстве также напомнили, что с начала текущего маркетингового года, по состоянию на 10 января 2019 года, Украина экспортировала 25 миллионов тонн зерновых против 22 миллионов тонн на аналогичную дату в прошлом году. В частности, было экспортировано 10,8 миллиона тонн пшеницы, из которой продовольственной - 6,7 миллиона тонн, а фуражной - 4,1 миллиона тонн, ячменя - более 3 миллионов тонн, кукурузы - более 10 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 маркетинговом году (июль 2017 - июнь 2018) аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.

Объемы экспорта масличных культур в 2017-2018 МГ увеличились на 52% по сравнению с предыдущим МГ - до 3,5 миллиона тонн.