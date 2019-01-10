Укрлендфарминг Бахматюка выбрал направление развития персонала в регионах

Кроме децентрализации системы управления, в компании также изменили бизнес-процессы, планирование, систему управления, коммуникации, а также юридическую систему.

Один из крупнейших европейских агропроизводителей, группа компаний Ukrlandfarming (Укрлендфарминг) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, провела децентрализацию в управлении компанией. Один из самых привлекательных работодателей, согласно различным рейтингам, агрохолдинг делегирует полномочия на места и повышает заинтересованность персонала в регионах в принятии самостоятельных управленческих решений.

Об этом во время бизнес-завтрака с HR-директорами, который провел в конце 2018 года Latifundist.com, заявила Наталья Романенко, директор по персоналу Ukrlandfarming. Как сообщила Наталья Романенко, сегодня руководство компанией осуществляется в 11-ти кластерах. Кроме децентрализации системы управления, в компании также изменили бизнес-процессы, планирование, систему управления, коммуникации, а также юридическую систему.

«Было бы неправильно для компании, у которой производство сосредоточено в регионах, шлифовать лидерство, другие полезные навыки сотрудников в столице. Также, когда все бизнес-процессы завязываются в одном центре, то компания становится неповоротливой, не успевает переформатировать свои действия в соответствии с изменениями на рынке. А чтобы идти вперед, опережать конкурентов, нужно быть гибкими», — отметила Наталья Романенко.

В Укрлендфарминг рассказали, что несмотря на то, что больших ротаций не произошло, в компании ощутили позитивные результаты децентрализации. Во-первых, это добавило уверенности руководителям на местах, которые в 98% случаев принимали правильные решения, исходя из ситуации в регионе. Во-вторых, не стало размытой ответственности, которая бывает при централизации. Каждый директор понимает, что он сам принимает решение и несет ответственность.

Укрлендфарминг – крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг Украины, управляющий земельным банком в 570 тыс. Га. Группа компаний насчитывает более 300 предприятий, на которых в 600 населенных пунктах Украины трудятся более 30 тыс. человек. Укрлендфарминг неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и один из лучших работодателей. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.