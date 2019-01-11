Оптовые цены на картофель в Украине ощутимо подскочили.

Аналитики сельского хозяйства портала "Инфо-Шувар" сообщили, что украинский картофель за год подорожал почти вдвое.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

В январе 2018 года на Столичном рынке этот овощ стоил 4,50 за килограмм. На рынке "Нежданный" в Херсоне - 4 гривни. На львовском "Шуваре" - 3,40 за килограмм. А в сезон она стала значительно дешевле.

Но цена поднялась: на "Столичном" оптом килограмм картофеля стал по 7 гривень; на "Нежданном" - картошка по 5,50 гривни; Шувар – 6,50. Такой серьезный скачок цены произошел на оптовых базах.

По мнению экспертов, картошка дорожает из-за роста цен на овощи в 2018 году. По словам Председателя украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, некоторые овощи выросли в цене на 50 и даже 130% за год. В свою очередь, цена на картофель выросла лишь на 20%. А это означает, что цена на картофель будет подтягиваться под цену других овощей. Он отметил, что прогнозы на этот год составляли до 25% роста.

"Это в среднем 12-15 гривень за килограмм. Если рост цен не остановится, дешевле будет покупать импортную. Сейчас цена на картофель подходит под цены Восточной Европы.

Прогнозировать последующие прыжки социального продукта эксперты не берутся. Половина товара – в тени. Кроме того, по данным экспертов - в Украине предложение традиционно превышает спрос более чем в два раза. Когда картофель начнет портиться - им завалят прилавки. Следовательно, цена должна упасть", - рассказали в эфире.