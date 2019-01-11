Украина вошла в ТОП-5 крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

В то же время отмечается, что Украина сократила агроэкспорт в ЕС на 4,9% по сравнению с ноябрем 2016 - октябрем 2017 года, когда этот показатель составил 5,4 миллиарда долларов.

Украина в период с ноября 2017 по октябрь 2018 года вошла в пятерку крупнейших стран-экспортеров агропромышленной продукции в Европейский Союз, поставив на рынки этих стран сельхозпродукции на 5,12 миллиарда евро.

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Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией за октябрь 2018 года.

Согласно отчету, Украина с ноября 2017 года по октябрь 2018 года поставила в страны ЕС сельхозпродукции на 115,2 миллиарда евро, что обеспечило ей пятое место в списке крупнейших стран-экспортеров агропродукции в Евросоюз.

"Главными поставщиками агропродуктов для Евросоюза стали Бразилия (12 миллиардов евро) и США (11,5 миллиарда евро). За ними следуют Китай, Аргентина, Украина, Швейцария, Турция и Индонезия - на каждую из них приходится продукции на сумму от 4,4 до 5,5 миллиарда евро", - говорится в отчете.

В то же время отмечается, что за отчетный период Украина сократила агроэкспорт в ЕС на 4,9% по сравнению с ноябрем 2016 - октябрем 2017 года, когда этот показатель составил около 5,4 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина поставила в ЕС агропродовольственной продукции на 5,8 миллиарда долларов, превысив рекордные показатели экспорта в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 миллиардов долларов и достигнув самого высокого за время независимости показателя.

Европейский Союз в 2017 году импортировал сельхозпродукцию в Украину на 2,27 миллиарда долларов.